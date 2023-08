PM Jan Dhan Yojana: जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, सरकार ने बताया इतने लाख करोड़ रुपये हैं जमा

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: देश के गरीबों के बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए 2014 में लॉन्च किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएम जनधन योजना (PMJDY) के तहत अकाउंट होल्डर्स की संख्या 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई हैं. इनमें से 56 फीसदी अकाउंट्स महिलाओं से जुड़े हैं. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

एक बयान में कहा गया कि इनमें से लगभग 67 फीसदी अकाउंट्स गांवों और छोटे कस्बों में खोले गए हैं. इन अकाउंट्स में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि इन अकाउंट्स से लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड फ्री जारी किए गए हैं.

Number of Jan Dhan Accounts Cross 50 Crore

56% Accounts Belong To Women and 67% Accounts Opened In Rural / Semi-urban Areas

