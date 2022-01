PM Kisan Samman: क्या आपके खाते में नहीं आई 10वीं किस्त? फटाफट चेक करें अपनी डिटेल

नई दिल्ली. PM Kisan Samman: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 10वीं किस्त (PM Kisan 10th instalment) अदा की जा चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत किसानों के खातों में 20,900 करोड़ रुपये की राशि 1 जनवरी 2022 को ट्रांफसर की है. यह दसवीं किस्त थी. यदि आपको PM Kisan Samman Nidhi Yojana के तहत ये पैसा नहीं मिला है तो आपको अपना स्टेटस और बैंक का खाता चेक करना चाहिए.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) स्कीम के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में दी जाती है. यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.

पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

यहां आपको राइट साइड पर Farmers Corner का विकल्प मिलेगा.

यहां Beneficiary Status के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां नया पेज खुल जाएगा.

नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए. इन तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं?

आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए. इसके बाद Get Data पर क्लिक करें.

यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी. यानी कौन-सी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में जमा हुई.

9वीं और 8वीं किश्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी.

यदि आपको FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो रहा है.