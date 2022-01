PM Kisan: खुशखबरी- मोदी सरकार ने किसानों के खाते में भेजे 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, फटाफट चेक करें बैलेंस

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज किसानों को नए साल (New Year 2021) का तोहफा देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त (PM Kisan Scheme Samman Nidhi 10th installment) जारी कर दी गई है. इस किस्त में सरकार ने 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं.

साथ ही PM ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से अधिक का इक्विटी अनुदान भी जारी किया, इससे 1.24 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा.

किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में भेजे जाते हैं. हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त आती है. PM Kisan पोर्टल के मुताबिक, स्कीम की पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच किसानों के खाते में पहुंचती है. तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है.

Under PM Kisan Samman Nidhi Yojana,more than Rs 20,000 crore will be released to more than 10 crore beneficiary farmer families and more than Rs 14 crore equity grant will be released to about 351 FPOs, which will help more than 1.24 lakh farmers will benefit:Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/JjcGx49P9J

