छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) शुरू की थी. इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Support to Farmers) करती है. योजना के तहत हर 4 महीने में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर (DBT) किए जाते हैं. अब तक किसानों के अकाउंट में 7 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब जल्‍द ही योजना के तहत 8वीं किस्त भी अकाउंट में पहुंचने वाली है. इसके लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर सारी जानकारी दी गई है.अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में किस-किस को 2000 रुपये मिल चुके हैं तो इसकी लिस्ट देखना बेहद आसान है. आप घर बैठे ही पूरे गांव के लााभार्थियों की सूची देख सकते हैं. सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आधिकारिक वेबसाइट https://pmksan.gov.in/ पर विजिट करना होगा. इसके बाद होम पेज पर जाकर आपको Farmers Corner के ऑप्शन को क्लिक करना है.अगर आपकी आठवीं किस्त के स्टेटस में Waiting for approval by state लिखा है तो आपको अभी 8वीं किस्त के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही आपके खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे.अगर स्टेटस में Rft Signed by State Government लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है कि लाभार्थी के डेटा की जांच कर ली गई है, इसके बाद राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करती है कि लाभार्थी के खाते में पैसे भेजे जाएं.अगर अगर स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा दिखाई दे तो समझिए इसका मतलब है कि आपकी किस्त जल्द ही आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.पीएम किसान हेल्पलाइन – 155261पीएम किसान टोल फ्री – 1800115526पीएम किसान लैंड लाइन नंबर: 011-23381092, 23382401इसके अलावा मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं.