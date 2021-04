केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) शुरू की थी. इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Support to Farmers) करती है. योजना के तहत हर 4 महीने में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर (DBT) किए जाते हैं. अब तक किसानों के अकाउंट में 7 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. अब जल्‍द ही योजना के तहत 8वीं किस्त भी अकाउंट में पहुंचने वाली है. आइए जानते हैं ये कैसे पता किया जाएगा कि आपका नाम सूची में है या नहीं.अगर आप भी किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में किस-किस को 2000 रुपये मिल चुके हैं तो इसकी लिस्ट देखना बेहद आसान है. आप घर बैठे ही पूरे गांव के लााभार्थियों की सूची देख सकते हैं. सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का आधिकारिक वेबसाइट https://pmksan.gov.in/ पर विजिट करना होगा. इसके बाद होम पेज पर जाकर आपको Farmers Corner के ऑप्शन को क्लिक करना है.ये भी पढ़ें- देश के इस्पात संयंत्रों ने बढ़ाई ऑक्सीजन उत्‍पादन और आपूर्ति क्षमता, राज्यों को रोज दी जा रही 3100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन >> यहां आपको Beneficiaries List के ऑप्शन को क्लिक करना होगा.>> फिर आपको एक लिस्ट मिलेगी. इसमें आपको राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव चुनना होगा.>> इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा. इसमें लाभार्थी की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी. फिर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.>> अगर आपकी एप्लीकेशन आधार, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट में कुछ गलतियों की वजह से रुकी है तो उसे ठीक करके ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं.>> इतना ही नहीं अगर आपका नाम लिस्‍ट में नहीं है तो आप अपना नाम जोड़ सकते हैं. साथ ही आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.