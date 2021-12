खुशखबरी- 1 सप्ताह बाद किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपये, राज्य सरकारों ने कर ली है तैयारी, चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली. PM Kisan Yojana 10th Installment: देश के करोड़ों किसानों के लिए इस बार की किस्त नए साल का तोहफा (New Year Gift) होने वाली है. योजना के तहत पात्र किसानों को आने वाली 15 तारीख को 10वीं किस्त (PM Kisan Yojana 10th Installment) के 2000-2000 हजार रुपये मिलने वाले हैं. कुछ किसानों को 4000 रुपये मिलने वाले हैं. सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 15 दिसंबर को आपके खाते में दिसंबर-मार्च वाली 2000 रुपये की किस्त डाल देगी. कुछ राज्यों की सरकारों ने Rft Sign कर दिया है. इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है. वहीं, कुछ राज्यों के किसाानों के स्टेटस में अभी Waiting for approval by state लिखा दिख रहा है, जो एक-दो दिन के अंदर यह भी एक कदम आगे बढ़ जाएगा.

जी हां..प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत किसानों के खाते में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं. अगर किसान दसवीं किस्त (10th installment) का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें 15 दिसंबर को दसवीं किस्त के 2,000 रुपये अकाउंट में आ जाएंगे. बता दें कि केंद्र सरकार ने अब तक सरकार ने देश के 11.37 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे 1.58 लाख करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर कर चुकी है.

ये भी पढ़ें- किसानों के लिए बेहद खास है ये स्कीम, इसमें सीधे डबल मिलेंगे पैसे, जानिए कैसे उठाएं लाभ?

इन किसानों को मिलेंगे 4000 रुपये

आपको बता दें जिन किसानों को अभी तक 9वीं किस्त का फायदा नहीं मिला है तो उन लोगों के खातों में दो किस्तो का पैसा एकसाथ आएगा यानी उनके खाते में 4000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा उन किसानों को ही मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया होगा.

आपको पैसे मिलेंगे या नहीं चेक करें

अगर आपने PM Kisan स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इस योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं.

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

1. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा.

2. इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा.

3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर आपको Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

4. फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा.

5. इसके बाद अपको Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Petrol Price Today: पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, इस शहर में सिर्फ 82 रुपये लीटर मिल रहा पेट्रोल, जानें आज का भाव

इस तरह चेक करें किस्‍त का स्‍टेटस

वेबसाइट पर पहुंचने के बाद राइट साइड में फार्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) पर क्लिक करें. इसके बाद बेनेफिशियरी स्‍टेटस (Beneficiary Status) ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद नया पेज खुलेगा. अब अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपको अपने स्‍टेटस की पूरी जानकारी मिल जाएगी.

Tags: Business news in hindi, Earn money, PM Kisan, PM Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Samman Nidhi Yojana