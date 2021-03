PM Kisan: होली के बाद देश के 11 करोड़ 74 लाख लोगों को सरकार करेगी पैसा ट्रांसफर, जानें किस के खाते में आएगी अमाउंट?

केंद्र सरकार होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी देने वाली है. अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि (PM kisan samman nidhi) में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं. सरकार होली के बाद पीएम किसान की आठवीं किस्त जारी करेगी. ये किस्त अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है. आपको बता दें अगले कुछ दिनों में अगर आपके स्टेटस में Rft Signed by State लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रैल वाली किस्त आने वाली है और अगर नहीं लिखा है तो आपकी किस्त आने में संदेह है.>> पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं.>> इसके बाद आपको Farmers Corner के ऑप्शन पर जाना होगा.>> यहां Beneficiary Status पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करने पर एक नया पेज खुल जाएगा.>> उस नये पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को सेलेक्ट करना होगा.>> विकल्प चुनने के बाद आपको उसका नंबर वहां भरना होगा. इसके बाद Get Data पर क्लिक करना होगा.>> Get Data पर क्लिक करते ही आपको पूरे ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी.>> आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको इस जगह पर मिल जाएगी.इसके अलावा आपको बता दें कि जब आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं तो आपको कई बार Rft Signed by State for 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th या 7th instalment लिखा दिखाई देता है, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार की ओर से आपके डाटा की जांच कर ली गई है और डाटा पूर तरह से ठीक है. इसके बाद ही राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे.>> आधिकारिक वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in/) पर जाएं.>> यहां आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. अब नया पेज ओपन होगा.>> अब यहां अपना आधार नंबर एंटर करें इसके बाद रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा.>> रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सभी जानकारी भरनी होगी.>> आप किस राज्य से हैं, कौन सा जिला है, ब्लॉक या गांव की जानकारी देनी होगी.>> अब आपको बैंक डिटेल्स और आधार की जानकारी भरनी है.>> सभी जानकारियां भरने के बाद डिटेल्स को सेव कर दें.>> आवेदन की स्थिति जानने के लिए नए हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सीधे संपर्क कर सकते हैं.2019 में शुरू हुई इस योजना में बीते कुछ समय में कुछ गड़बड़ियां पाई गईं, जिसे सरकार ने सुधारने का फैसला किया है. सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है. किसान सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा. हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा.पीएम किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान भाग ले सकता है. उसे 60 की उम्र तक आंशिक रूप से योगदान करना होता है. ह योगदान 55 रुपये महीने से 200 रुपये महीने के बीच है. इस योगददान पर 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये महीना या 36 हजार रुपये सालाना पेंशन मिलेगी. इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है.यदि कोई किसान पीएम-किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसान के पूरे दस्तावेज भारत सरकार के पास है. इसके लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा-खतौनी की नकल ले जानी होगी.रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होगी. रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.