PM Kisan Yojana: अपात्र किसान वापस कर दें पीएम किसान का पैसा, इस तरीके से तुरंत लौटाएं, वरना सरकार करेगी वसूली

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के जरिए से किसानों को केंद्र सरकार आर्थिक रूप से मदद करती है. हालांकि, इस योजना का कई बार गलत तरीके के लोग फायदा उठा लेते हैं. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अपात्र किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया है. सरकार ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है. नोटिस भेज कर उनसे रिकवरी की जा रही है. पीएम किसान योजना का लाभ अगर आपने भी गलत तरीके से लिया है, तो ऐसे में सरकार की कार्रवाई होने से पहले आप खुद ही ऑनलाइन तरीके से रिफंड कर सकते हैं.

मिलते हैं सालाना 6,000 रुपये

पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने शुरू की थी. इस योजना के तहत 1 साल में 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता करती है. हर 4 महीने में किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. अब तक किसानों के अकाउंट में 12 किस्तों में पैसे भेजे दिए जा चुके हैं.

किस्त के पैसे वापस करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

स्टेप 1: आपको सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: पोर्टल पर दाईं तरफ थोड़ा नीचे ‘Refund Online’ ऑप्शन पर क्लिक करना है.

स्टेप 3: इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे. अगर आपने पीएम किसान का पैसा वापस कर दिया है तो पहले को चेक कर सब्मिट बटन पर क्लिक करें. नहीं तो दूसरे ऑप्शन का चेक कर सब्मिट करें.

स्टेप 4: अब आधार संख्या, खाता संख्या, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि दर्ज करें और ‘Get Data’ पर क्लिक करें. अगले पेज पर पिछले भुगतानों के साथ सभी डिटेल उपलब्ध होंगे.

स्टेप 5: अगर स्क्रीन पर आपके सामने रिफंड का अमाउंट आ रहा है, तो आपको ये पैसे लौटाने होंगे. अगर स्क्रीन पर आपको ‘You are not eligible for any refund Amount’ का मैसेज दिख रहा है, तो आपको कोई पैसे नहीं लौटाने हैं.

