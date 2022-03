PM Kisan : जल्द आने वाले हैं किसानों के खाते में पैसे, घर बैठे चेक कर सकते हैं Status

नई दिल्ली. मोदी सरकार 9 दिनों के बाद किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) की 11वीं किस्त जारी कर सकती है. अप्रैल के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2000 रुपये आ सकते हैं. अभी तक किसानों के बैंक खाते में 10 किस्त आ चुकी है.

सरकार ने बीते साल पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) में बड़ा बदलाव किया था. इसके तहत 11वीं किस्त पाने के लिए किसानों को e-KYC पूरी करनी होगी. ये काम किसानों को 31 मार्च 2022 से पहले पूरा करना होगा. इसे आप मोबाइल से भी कर सकते हैं. इसके बिना आपकी किस्त अटक जाएगी.

सरकार देती है 6000 रुपये

मोदी सरकार देश के किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपये सालाना ट्रांसफर करती है. ये पैसे सरकार किसानों को तीन किस्तों में जारी करती है. हर एक किस्त में किसानों को 2000 रुपये दिए जाते हैं.

ऐसे कर सकते हैं e-KYC

-इसके लिए पीएम किसान पोर्टल https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

-यहां आपको फार्मर कॉर्नर (Farmers corner) पर सबसे पहले e-KYC का लिंक दिखेगा.

-इस पर क्लिक करते ही आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा.

-आधार नंबर और इमेज कोड डालकर सर्च बटन पर क्लिक करें.

-इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें.

-इसके बाद OTP डालें. इसके बाद आपका e-KYC पूरा हो जाएगा.

-अगर e-KYC पूरा करने में आपको कोई समस्या आती है तो आधार सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें स्टेटस

-पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

-यहां आपको राइट साइड पर Farmers Corner का विकल्प मिलेगा.

-यहां Beneficiary Status के ऑप्शन पर क्लिक करें. नया पेज खुल जाएगा.

-नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से कोई एक विकल्प चुनें. इन तीन नंबरों के जरिये आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं.

-आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए. इसके बाद Get Data पर क्लिक करें.

-यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी.

-अगर आपको FTO is generated and Payment confirmation is pending लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अमाउंट प्रोसेस हो रहा है.

