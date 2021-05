PM KISAN Scheme: किसानों के लिए खुशखबरी, इस तरीख को आने वाले हैं आपके 2000 रुपये, चेक करें लिस्ट में अपना नाम!

अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme) के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके लिए अच्छी खबर है. बता दें जल्द ही सरकार आपके खातों में 2000-2000 रुपये क्रेडिट करने वाली है. इस योजना के तहत हर साल 3 किस्तों में किसानों को सरकार 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता (Financial Support to Farmers) करती है. आपको 8वीं किस्त का पैसा जल्द ही मिल जाएगा. इस योजना के तहत करीब 9.5 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2,000 रुपये आते हैं.गौरतलब है कि हर साल आमतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Yojana) की पहली किस्त 20 अप्रैल तक आ जाती है. नियम के मुताबिक पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है.1. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा.2. इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा.3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर आपको Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.4. फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा.5. इसके बाद अपको Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.आपको बता दें सूत्रों का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से लाभार्थियों के वैरिफिकेशन की प्रक्रिया में देरी हो रही है. इसके अलावा जिन अपात्र किसानों को पहले इसका लाभ मिला है उनसे पैसा वसूलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद करीब 9.5 करोड़ किसानों को पहली किस्त के रूप में कुल 19,000 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी जाएगी.1. आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं2. अब Farmers Corner पर जाइए.3. यहां आपको 'New Farmer Registration' पर क्लिक करें4. आधार नंबर डालना होगा.5. कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.6. अपनी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.7. साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी.8. इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.