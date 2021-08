बड़ी खुशखबरी! 9.5 करोड़ किसानों के खाते में जारी हो गई 9वीं किस्त, चेक करें आपके खाते में आया पैसा?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme Samman Nidhi) की 9वीं किस्त जारी कर दी गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किस्त का पैसा जारी किया है. देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 9वीं किस्त (PM Kisan 9th installment) ट्रांसफर की है. इस किस्त में सरकार ने 19500 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस योजना में सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये ट्रांसफर करती है.

पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, ‘आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9.75 करोड़ किसानों को 19,509 करोड़ रुपये की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की. अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है. इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी अवसर है. इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं.

आजादी के 100 पूरे होने पर भारत की स्थिति में किसानों का बड़ा रोल

पीएम मोदी ने कहा, देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, 2047 में तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है. ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है, जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का लाभ उठा सके.

उन्होंने कहा, ‘सरकार किसान को नई आय देने और तकनीकी देने के लिये प्रतिबद्ध है. हमने 700 करोड़ रुपये का शहद का एक्सपोर्ट किया है. कश्मीर का केसर तो विश्वप्रसिद्ध है. अब देशभर में नेफेड की दुकानों पर यह उपलब्ध होगा, इससे केसर के किसानों को फायदा मिलेगा.

भारत के अन्य भण्डार भरे हैं- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘किसान और किसान के साझेदारी के कारण भारत के अन्य भण्डार भरे हैं. चीनी गेंहू चावल में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता किसान करके दिखायेंगे. इसके साथ ही उन्होंने कहा, कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था. मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया. परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

पीएम मोदी ने कहा, मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नॉलॉजी, हर सुविधा मिले. हमें संकल्प खाने के तेल मे भी लेना है , खाने के तेल में देश आत्मनिर्भर हो इस पर हमें तेजी से काम करना है.

खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन

उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का संकल्प लिया है. भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है तो ये संकल्प नही ऊर्जा से भर देता है. इस क्षेत्र में 11 हजार करोड़ से अधिक रुपये का निवेश किया जाएगा. खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम यानी NMEO-OP का संकल्प लिया गया है. आज जब देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है.

पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीज़न, किसानों से MSP पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है. इससे धान किसानों के खाते में लगभग 1 लाख 70 हज़ार करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85 हज़ार करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं.

मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को PM kisan Samman Nidhi Yojna शुरू की थी. इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन किस्तों में देती है. पहली किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है. दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है. अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आप फटाफट लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें-

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

1. सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा.

2. इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा.

3. Farmers Corner सेक्शन के भीतर आपको Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

4. फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा.

5. इसके बाद अपको Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद लाभार्थियों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी, जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

