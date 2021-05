PM Kisan: जिन किसानों के खातें में अभी तक नहीं आये 8वीं किस्त के 2000 रुपये, वो फटाफट चेक करें स्टेटस

नई दिल्ली. केंद्र सरकार की ओर से करोड़ों किसानों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 8वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं. लेकिन कुछ किसान अभी भी ऐसे हैं जिनके खाते में किस्त के पैसे नहीं आए हैं. पात्र किसान लाभार्थी, जिन्हें अभी तक अपनी किस्त राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे पीएम-किसान वेबसाइट पर डिजिटल रूप से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.



आपको बता दें लाभार्थियों के डॉक्युमेंट पूरे न होने की वजह से या फिर आधार, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती होने की वजह से इन लोगों का पैसा अटका हुआ है. अगर ऐसा कुछ भी तो इसको फटाफट सुधार लें वरना आपके खाते में आगे की किस्तों के पैसे भी नहीं आएंगे.



The 8th installment of financial benefit under #PMKisan scheme for farmers was released through the medium of Direct Benefit Transfer. Here’s how eligible farmer beneficiaries, who are yet to receive their installment amount, can check their status digitally on PM-KISAN website. pic.twitter.com/SjfS4fOsGi