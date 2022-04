देश में UPI लेनदेन के बढ़ते चलन पर पीएम Modi ने जताई खुशी, कह डाली बड़ी बात!

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के प्रयासों से देश डिजिटलीकरण की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई (Unified Payments Interface-UPI) और डिजिटल तरीके से बढ़ते लेनदेन के आंकड़े इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने इस पर खुशी भी जताई है.

उन्होंने @indianpixels को टैग करते हुए ट्वीट किया, ‘मैंने अक्सर यूपीआई और डिजिटल लेनदेन के बारे में बात की है. आपने यूपीआई लेनदेन के बढ़ते चलन पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के लिए डाटा सोनिफिकेशन का सहारा लिया है. यह मुझे वास्तव में पसंद आया. यह बहुत ही रोचक, प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से जानकारी देने वाला है.’

I’ve spoken about UPI and Digital Payments quite often but I really liked how you’ve used the sound of money transacted through data sonification to effectively convey the point.

Very interesting, impressive and obviously informative! @indiainpixels https://t.co/rpsjejjR9J

— Narendra Modi (@narendramodi) April 13, 2022