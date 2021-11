PMAY-G: पीएम मोदी 1.47 लाख लाभार्थियों को कल जारी करेंगे पहली किस्त, अकाउंट में सीधे ट्रांसफर करेंगे 700 करोड़ रुपये

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रविवार (14 नवंबर) को त्रिपुरा के 1.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण यानी पीएमएवाई-जी (Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin) की पहली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ (PMO) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर इन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे 700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा जमा किए जाएंगे.

त्रिपुरा के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा में बदलाव

पीएमओ ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद और त्रिपुरा की अनूठी भू-जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य के लिए ‘कच्चा’ घर की परिभाषा में विशेष रूप से बदलाव किए गए हैं, जिससे कच्चे घर में रह रहे इतने बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अपना घर ‘पक्का’ करने के लिए सहायता मिल सकी है.

PM Narendra Modi will transfer the first instalment of Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G) to more than 1.47 lakh beneficiaries of Tripura via video-conferencing tomorrow: PMO

