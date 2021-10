नई दिल्‍ली. देश में पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol-Diesel Prices) इस समय आसमान छू रहे हैं. हाल-फिलहाल ईंधन की कीमतों के घटने की कोई उम्‍मीद भी नजर नहीं आ रही है. इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) दुनिया की प्रमुख तेल व गैस कंपनियों के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारियों (Oil & Gas Companies CEOs) के साथ बैठक कर रहे हैं. उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कोई समाधान निकल सकेगा.

ये सीईओ कर रहे हैं उच्‍चस्‍तरीय बैठक में शिकरत

पीएम मोदी की उच्‍चस्‍तरीय बैठक में रिलायंस इंडस्‍ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी (CMD Mukesh Ambani), रूस की रॉसनेफ्ट (Rosneft) के चेयरमैन व सीईओ डॉ. इगोर सेचिन (Dr. Igor Sechin) और सऊदी अरामको (Sudi Aramco) के प्रेसिडेंड व सीईओ अमीन नासेर (Amin Nasser) शामिल हैं. इनके अलावा बैठक में ब्रिटेन की ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ बर्नार्ड लूनी, अमेरिका की श्लमबर्जर लिमिटेड के सीईओ ओलिवर ली पेच, यूओपी की हनीवैल के प्रेसिडेंट और सीईओ ब्रायन ग्‍लोवर भी शिरकत कर रहे हैं.

