अगर आपके पास भी आया है 1 लाख रुपये के लक्की विनर होने का मैसेज, तो हो जाएं सावधान, PNB ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक (PNB-Punjab National Bank) ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी कर फ़िशिंग घोटाले से सावधान रहने को कहा है. कुछ जालसाज बैंक ग्राहकों को लक्की विनर होने का मैसेज भेज कर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनके खाते से पैसे निकाल ले रहे हैं. अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए.

बैंक ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है

देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं. SBI के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.

फ्रॉड भेज रहे 1 लाख रुपये के लक्की विनर होने का मैसेज

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई तरह के अलर्ट्स का जिक्र किया है. साथ ही एक ट्वीट जारी कर सावधान रहने को कहा है. बैंक अपने ग्राहकों से कहा है कि जब आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया नहीं तो आप विजेता कैसे हो सकते हैं.

Isn’t something fishy?

The answer is if you haven’t participated in a lottery, you can’t win it.

Report such incidents of fraudulent messages on https://t.co/qb66kLcXD4.

Be mindful.#BeCyberSafe pic.twitter.com/p8qnR9piKD

— Punjab National Bank (@pnbindia) August 14, 2021