PNB ग्राहक हो जाएं सावधान! बैंक ने जारी किया जरूरी अलर्ट, नहीं ध्यान तो होगा भारी नुकसान

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक (PNB-Punjab National Bank) ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी कर फ़िशिंग घोटाले से सावधान रहने को कहा है. देशभर के बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी तरह के बैंकिंग फ्रॉड को लेकर आगाह कर रहे हैं. SBI के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बैंकिंग धोखाधड़ी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है.

पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई तरह के अलर्ट्स का जिक्र किया है. साथ ही एक ट्वीट जारी कर सावधान रहने को कहा है. बैंक अपने ग्राहकों से कहा है कि सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल से सावधान रहें। हैंडल की पुष्टि किए बिना कोई बाहरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड न करें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर करें.

Beware of fake profiles on social media. Do not download any external software or share your personal details without verifying the handle.#Advisory #BeVigilant pic.twitter.com/Cq4bSm1zpu

— Punjab National Bank (@pnbindia) July 28, 2021