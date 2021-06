अलर्ट- PNB के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर! बैंक की ये सर्विस नहीं कर रही है काम, फटाफट करें चेक

नई दिल्ली. अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. PNB के ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई (UPI) के जरिए पैसों का लेन-देन मामले में दिक्कतें आ रही हैं. इस संबंध में अब बैंक ने अलर्ट जारी किया है. PNB ने ग्राहकों को हो रही दिक्कतों को लेकर माफी मांगी है. इसके साथ ही बैंक ने अपने ग्राहकों को आश्वासित किया है कि समाधान किया जा रहा है.



जानिए क्या कहा PNB ने?



दरअसल, ट्विटर पर PNB के ग्राहक ने बैंको को टैग करते हुए कहा था कि उनका नेट बैंकिग काम नहीं कर रहा है. ग्राहक के इस ट्वीट पर PNB के आधिकारिक अकाउंट से रिप्लाई दिया गया है. बैंक ने इसे टेक्निकल इश्यू बताया है और कहा है, 'डियर ग्राहक, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है. हमारी (इंटरनेट बैंकिंग, UPI, APP) सेवाएं कुछ तकनीकी कारणों की वजह से दिक्कतों का सामना कर रही है. हालांकि, टीम इस पर काम कर रही है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.'



