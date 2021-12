अगर आपके पास भी है PNB का कार्ड तो मिलेगा 2 लाख रुपये का फायदा, जानें कैसे?

नई दिल्ली. अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) का ये कार्ड है तो आपके लिए अच्छी खबर है. बैंक अब आपको डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपये का फायदा दे रहा है. इसके साथ ही आपको कई खास फायदे भी मिलेंगे. बता दें बैंक आपको यह फायदा PNB Rupay Platinum Debit Card पर दे रहा है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि क्या आप भी वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं? RuPay Platinum Debit Card में आपको कई फायदे मिलते हैं. तो आप फटाफट अपने इस ऑफर और इस कार्ड का फायदा ले लें.

PNB RuPay Platinum Debit Card के फायदे-

>> फ्री एयरपोर्ट लॉज एसिस

>> अमेजन और स्विगि पर 20 फीसदी की छूट मिलेगी.

>> 2 लाख रुपये का फ्री एक्सिडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी.

>> इसके अलावा अन्य कई फायदे भी मिलेंगे.

Unbox the real fun with RuPay Platinum Debit Card and get exciting benefits.

To know more, visit: https://t.co/gTMbuz7FmT #RuPayPlatinumDebitCard #OffersAllTheWay https://t.co/pqXUThZmLM pic.twitter.com/tkkh37TOZn

— Punjab National Bank (@pnbindia) December 20, 2021