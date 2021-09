PNB में आपका भी है ये अकाउंट तो फ्री में मिलेगा 20 लाख रुपये का फायदा, जानें कैसे उठाएं लाभ?

नई दिल्ली. अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab national bank) में यह खाता खुलवाते हैं तो आपको पूरे 23 लाख रुपये का फायदा मिलेगा. अगर आप नौकरी करते हैं तो आप फटाफट बैंक में ये खाता खुलवा लीजिए. बता दें इस खाते का नाम पीएनबी माई सैलरी अकाउंट (PNB MySalary Account) है. इसमें बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. आइए आपको इस खाते के बारे में डिटेल में बताते हैं.

PNB देगा ये सुविधाएं

पीएनबी के अनुसार अपनी Salary को बेहतर manage करना चाहते हैं? तो PNB MySalary Account को खुलवाएं। इसके साथ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ ओवरड्राफ्ट (अधिक निकासी किया हुआ) और स्वीप सुविधा का भी लाभ मिलेगा.

जानिए कैसे मिलेगा 20 लाख का फायदा

PNB अपने सैलरी अकाउंट होल्‍डर्स को इंश्‍योरेंस कवर समेत कई तरह के फायदे दे रहा है. जीरो बैलेंस और जीरो क्‍वाटर्ली एवरेज बैलेंस की सुविधा वाले पीएनबी माई सैलरी अकाउंट (PNB MySalary Account) खुलवाने पर कस्‍टमर को 20 लाख रुपये का पर्सनल एक्‍सीडेंट कवर दिया जा रहा है.

mySalary Account x PNB = Benefits!!

Increase your benefits manyfold with our mySalary Account.

For details, visit: https://t.co/hCBgl8nh6c#mySalaryAccount pic.twitter.com/TkhBh0d4im

— Punjab National Bank (@pnbindia) September 28, 2021