PNB ग्राहकों को FD पर मिलेगी ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

नई दिल्ली. अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में अकाउंट है तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ओवरड्राफ्ट (Overdraft) की सुविधा का लाभ ले सकते हैं. बैंक के ग्राहक अब घर बैठे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकते हैं. खास बात है कि इसके लिए आपको बैंक की ब्रांच के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं होगी. ग्राहक बैंक के PNB one ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

ओवरड्राफ्ट में जितने समय के लिए पैसा लेते हैं, उतने समय के लिए ही ब्याज देना पड़ता है. इसके साथ ही उन्हें ब्याज दर में भी रियायत मिलेगी. यही नहीं बैंक ने पीएनबी वन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से आवेदन करने पर ब्याज पर 0.25 फीसदी छूट देने की भी ऐलान किया है.

जानिए कैसे उठा सकते हैं सुविधा का लाभ

अगर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं पता तो बता दें कि ओवरड्राफ्ट एक तरह का लोन होता है. इसके चलते ग्राहक अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं. इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी लगता है. इसमें ग्राहक को कम ब्याज देना पड़ता है.

