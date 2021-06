PNB के ग्राहक ध्यान दें! नेट बैंकिंग में आई गड़बड़ी, पैसे ट्रांसफर करने से पहले जानें बैंक ने क्या कहा?

नई दिल्ली. अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी है. PNB ने अपने ग्राहकों को अलर्ट किया है और ये अलर्ट ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking) को लेकर है. दरअसल, इन दिनों बैंक के ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग, बैंक एप्लीकेशन या UPI के जरिए ट्रांजेक्शन करने में मुश्किल हो रही है. बता दें कि बैंक कोरोना और लाॅकडाउन के बीच बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन/नेट बैंकिंग के जरिए को लेकर कई सुविधाएं दे रहा है, ताकि ग्राहक घर बैठे अपना काम पूरा कर लें.



तकनीकि कारणों की वजह से हो रही मुश्किल



PNB के ग्राहक पिछले कुछ समय से ट्विटर पर बैंक को टैग करते हुए शिकायत कर रहे हैं. ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग में दिक्कत आ रही हैं. बैंक भी लगातार ग्राहकों की समस्या को समझ रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि समस्या का जल्द से जल्द निवारण कर लिया जाएगा. PNB ने अपने ट्वीट में माना है कि अभी तकनीकि कारणों की वजह से मुश्किल हो रही है.



There issue with your PNB One app. Login is not working for last 1 week