नई दिल्‍ली. अगर आपका भी सस्ता घर या फिर जमीन खरीदने का प्लान है तो पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए अच्छा मौका लेकर आया है. पंजाब नेशनल बैंक ई-ऑक्‍शन के जरिए हाउसिंग, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा. इस नीलामी में कोई भी व्‍यक्ति भाग ले सकता है. यह नीलामी 25 अगस्‍त को होगी.

बता दें कि पीएनबी उन प्रॉपर्टी की नीलामी (Property Auction) करता है जिनको गिरवी रखकर लोन लेने वाले लोग बैंक का पैसा नहीं लौटाते हैं. ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी पर बैंक कब्जा कर उसे नीलामी में बेचकर अपना पैसा वसूलता है. प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बैंक के पास होने के कारण बैंक उसे नीलाम करने का अधिकारी रखता है.

Your search for affordable residential and commercial properties will come to an end here!

Log on to e-Bikray portal https://t.co/N1l10rJGGS for bidding.#Auction #bidding #AzadiKaAmritMahotsav #AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/0SQWa33DdQ

