नई दिल्ली. अगर आप सस्ता घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National bank) आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको सस्ते में घर (Saste ghar) खरीदने का मौका मिल रहा है. PNB प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 26 नवंबर से शुरू हो रहा है. बता दें ये वो प्रापर्टी हैं जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. इसमें रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं.

बैंक समय समय पर करता है नीलामी

बता दें जिन भी प्रापर्टी के मालिकों ने उनका लोन नहीं चुकाया है. ये किसी कारणवश नहीं दे पाएं हैं. उन सभी लोगों की जमीन बैंकों के द्वारा अपने कब्जे में ले ली जाती हैं. बैंकों की ओर से समय समय पर इस तरह की प्रापर्टी की नीलामी की जाती है. इस नीलामी में बैंक प्रापर्टी बेचकर अपनी बकाया राशि वसूल करता है.

