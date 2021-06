सस्ता घर खरीदने का मौका! 15 जून को PNB बेच रहा 12865 मकान और एग्रीकल्चर लैंड, चेक करें पूरी डिटेल्स

नई दिल्ली: अगर आप भी बाजार से कम दाम पर घर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है. देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक पीएनबी (PNB) आपके लिए यह खास ऑफर लेकर आया है. पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) प्रापर्टी की नीलामी करने जा रहा है. बता दें ये ऑक्शन 15 जून को होगा. इसमें निवेशकों को रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रीयल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी सस्ते में मिल जाएंगी. आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसमें हिस्सा ले सकते हैं.



बैंक उन प्रापर्टी की नीलामी कर रहा है जो डिफॉल्ट की लिस्ट में आ चुकी हैं. बता दें IBAPI (Indian Banks Auctions Mortgaged Properties Information) की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है.



बैंक ने किया ट्वीटPunjab Nationl Bank ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों को बताया है. PNB में ट्वीट में लिखा कि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं? तो आप 15 ptv 2021 को मेगा ई-ऑक्शन में हिस्सा ले सकते हैं. इस नीलामी में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रापर्टी सस्ते में खरीद सकते हैं.



Not all 2021 goals have to wait.Participate in PNB's Mega e-Auction to get reasonable prices for residential and commercial property.To know more, visit e-Bikray Portal: https://t.co/N1l10rJGGS pic.twitter.com/9P9bgnEz5e