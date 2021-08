PNB दे रहा 50 हजार से 10 लाख रुपये का लोन, जानें कैसे और कौन ले सकता है फायदा

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ग्राहकों को कई खास तरह की सुविधाएं देता है. अगर आपको भी पैसों की जरूरत है या फिर आप कोई अपना बिजनेस शुरू (Business Opportunity) करने का प्लान बना रहे हैं तो बैंक आपको पूरे 10 लाख रुपये तक की मदद करेगा. पीएनबी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. इस प्लान के तहत बैंक 50,000 रुपये से लेकर ग्राहकों को 10 लाख रुपये तक का लोन देती है. बता दें इस योजना का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (‘Pradhan Mantri Mudra Yojana’) है. आइए आपको बताते हैं आप कैसे इसका फायदा ले सकते हैं.

छोटा कारोबार शुरू करने या फिर अपने पुराने काम को बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख रुपए तक के लोन की कई योजनाएं शुरू की हुई हैं. बता दें आपको ये 10 लाख रुपये लोन के रूप में मिलेंगे. सरकार की इस योजना का नाम पीएम मुद्रा लोन योजना (PMMY Scheme) है.

PNB ने किया ट्वीट

पीएनबी ने ट्वीट में लिखा है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पीएनबी की ओर से मुद्रा लोन योजना की सुविधा दी जाती है. इस योजना के साथ बढ़ें आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएं. इसके अलावा इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल लिंक tinyurl.com/z3us9s2r पर भी विजिट कर सकते हैं.

आपको बता दें पीएम मुद्रा लोन का फायदा आपको 3 चरणों में मिल सकता है. इसमें पहला चरण शिशु लोन है. इसके अलावा दूसरा चरण किशोर लोन और तीसरा चरण तरुण लोन है.

1. शिशु लोन योजना- इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाएगा.

2. किशोर लोन योजना- इस योजना में लोन की राशि 50,000 रुपए से 5 लाख रुपये तय की गई है.

3. तरुण लोन योजना- तरुण लोन योजना में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

लोन के लिए डॉक्युमेंट्स की लिस्ट-

>> प्रूफ ऑफ आइडेंटिटि – वोटर कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी

>> प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी- टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रापर्टी टैक्स रिसेप्ट, आधार कार्ड, पासपोर्ट

>> आवेदनकर्ता का फोटो (6 महीने से ज्यादा पुराना न हो)

>> प्रूफ ऑफ SC/ST/OBC

>> प्रूफ ऑफ आडेंटिटि/ बिजनेस एंटरप्राइसेस

क्या हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभ (PMMY Scheme)?

मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है. इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लिया जाता है. मुद्रा योजना में लोन चुकाने की अवधि को 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.

कैसे ले सकते हैं आप ये लोन (How to apply for Mudra Loan)

>> आपको ऑफिशियिल वेबसाइट पर जाना है. ( http://www.mudra.org.in/)

>> यहां से आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है.

>> बता दें शिशु लोन के लिए फॉर्म अलग है. वहीं, किशोर और तरुण के लिए एक ही फॉर्म है.

>> लोन एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नाम, पता आदि की जानकारी दें.

>> 2 पासपोर्ट फोटो लगाएं.

>> फॉर्म भरने के बाद किसी भी सार्वजनिक या प्राइवेट बैंक में जाएं और सभी प्रक्रियाओं को पूरा करें.

>> बैंक का ब्रांच मैनेजर आपसे कामकाज से बारे में जानकारी लेता है. उस आधार पर आपको PMMY लोन मंजूर करता है.