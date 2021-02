देश का सरकारी बैंक PNB (Punjab National Bank) अपने ग्राहकों के लिए एक और खास सुविधा लेकर आया है. बता दें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (ministry of road transport and highways) ने फास्टैग (FASTag) की अनिवार्यता को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया था. यानी कल से आपको रोड पर अपना वाहन चलाने के लिए फास्टैग जरूरी होगा. अब आप अपनी गाड़ी के लिए फास्टैग की बुकिंग PNB के जरिए कर सकते हैं. PNB आपको घर बैठे फास्टैग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है.देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. बैंक ने ट्वीट में लिखा है कि 15 फरवरी 2021 से टोल भरने के लिए NSTC फास्टैग जरूरी है. इसके लिए बैंक ने अलग से हेल्पलाइन नंबर (New Help Line no- 18004196610) जारी किया है. इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक https://www.pnbindia.in/PNB-NETC.html पर विजिट कर सकते हैं.[caption id="attachment_3465904" align="alignnone" width="1200"][/caption]आपको बता दें ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक की वेबसाइट पर जाना होता है और यहां पर आपको फास्टैग संबधी एप्लीकेशन जमा करना है. इसके बाद में आपको पेमेंट करना है. पेमेंट करने के बाद बैंक की ओर से इसे आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा. इसके लिए आपको कुछ डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और KYC लिस्टेड कुछ अन्य डॉक्युमेंट की जरूरत होती है.फास्टैग यह स्टिकर है जिसे कार में आगे की तरफ लगाया जाता है. वहीं हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर गाड़ी पर लगे स्टीकर से डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टेकनीक के जरिए स्कैन कर लेते हैं और जगह के हिसाब से पैसे अपने आप बैंक अकाउंट से वसूल लिए जाते हैं. ये काफी सुविधाजनक है. इसके माध्यम से गाड़ी को टोल पर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर फास्टैग किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर डेबिट/क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज कराना होगा.आप इसे देशभर में किसी भी टोल प्लाजा से खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको अपने व्हीकल का रिजस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट दिखाना होगा. इसके अलावा आप FASTag को बैंकों, अमेजन, Paytm, एयरटेल पेमेंट बैंक आदि से खरीद सकते हैं. SBI, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक से आप FASTag खरीद सकते हैं.आप कार के लिए Paytm से FASTag 500 रुपये में खरीद सकते हैं. इसमें 250 रुपये रिफंडेवल सिक्योरिटी डिपोजिट और 150 रुपये मिनिमम बैलेंस मिलता है. इसके अलावा आप इसे ICICI बैंक से इश्यू फीस के रूप में 99.12 रुपये और 200 रुपये डिपोजिट अमाउंट देना होगा और 200 रुपये का बैलेंस रखना होगा.FASTag को रिचार्ज करने के तीन तरीके हैं. 1. आपने जिस बैंक से फास्टैग लिया है वहां उनके द्वारा बनाए गए FASTag वॉलेट को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें और इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए रिचार्ज कर लें.2. इसके अलावा आप इसे Paytm, PhonePe जैसे मोबाइल वॉलेट से भी रिचार्ज कर सकते हैं.3. इसके अलावा आप Amazon Pay और Google Pay से भी रिचार्ज कर सकते हैं.इसके लिए आपको MyFASTag ऐप पर जाना होगा. यहां कलर कोड के रूप में FASTag वॉलेट बैलेंस स्थिति दिखाएगा. इसमें सफीशिएंट बैलेंस के साथ एक्टिव टैग के लिए हरा रंग, कम बैलेंस वाले टैग के लिए ऑरेंज और ब्लैकलिस्ट किए गए टैग के लिए लाल रंग तय है. ऑरेंज कोड आने पर यूजर मोबाइल ऐप या पीओएस रिचार्ज फैसिलिटी का उपयोग करके तुरंत रिचार्ज कर सकते हैं.