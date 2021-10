आपके पास भी है PNB का कार्ड तो मिलेगा 2 लाख रुपये का फायदा, जानें कैसे?

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) में खाता रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. बैंक अब आपको डेबिट कार्ड पर 2 लाख रुपये का फायदा दे रहा है. इसके साथ ही आपको कई खास फायदे भी मिलेंगे. बता दें बैंक आपको यह फायदा PNB Rupay Platinum Debit Card पर दे रहा है. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है.

पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. RuPay Platinum Debit Card में आपको कई फायदे मिलते हैं. तो आप फटाफट अपने इस ऑफर और इस कार्ड का फायदा ले लें.

PNB RuPay Platinum Debit Card के फायदे

>> Amazon, swiggy ऑफर.

>> फ्री एयरपोर्ट लॉज एसिस.

>> 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज की सुविधा मिलेगी.

>> 24 घंटे concierge की सुविधा मिलेगी.

>> 300 से ज्यादा मर्चेंट ऑफर्स मिलेंगे.

Too exciting to handle! Take advantages with PNB Platinum Debit Card.

To know more, visit: https://t.co/SucySpJrsT #RuPay #PNBPlatinum #DebitCard pic.twitter.com/WKhWlVX8gU

— Punjab National Bank (@pnbindia) October 12, 2021