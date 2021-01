PNB Scam: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बढ़ी मुश्किल, बहन और जीजा बने सरकारी गवाह

नई दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक घोटाले (PNB Scam) में भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की मुश्किल बढ़ने वाली है. दरअसल, मामले में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी और उसके पति मयंक मेहता सरकारी गवाह बन गए हैं. इसके बाद केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी पर कड़ा हो जाएगा. आपको बता दें भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Bank Fraud) को अंजाम दिया था. इसके बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है.

नीरव मोदी की बहन और जीजा ने की जांच एजेंसी की मदद

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी की 579 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने में मदद की. इसमें न्यूयॉर्क में दो फ्लैट, लंदन और मुंबई में 1-1 फ्लैट, दो स्विस बैंक खाते और मुंबई में एक खाता शामिल है. इसके बाद पूर्वी मोदी और उनके पति मयंक मेहता ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी.

Fugitive diamantaire Nirav Modi’s sister Purvi Modi & her husband Mayank Mehta turn approver for assisting in confiscation of 2 flats in New York, 1 each in London & Mumbai, balances in 2 Swiss Bank accounts & a bank account in Mumbai totalling to Rs 579 cr in bank Fraud case: ED pic.twitter.com/O2TDVe59Kl