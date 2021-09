जरूरी खबर! PNB 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा पुरानी चेक बुक, पैसों के लेन देन के लिए ग्राहकों को दी ये सलाह

नई दिल्ली. अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देश का दुसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक PNB पुरानी चेक बुक को 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है. बैंक ने ट्वीट करके इस बारे में ग्राहकों को जानकारी दी है. दरअसल, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UNI) का पंजाब नेशनल बैंक के साथ विलय कर दिया गया था, जिसके बाद ग्राहकों की चेकबुक और एमआईसीआर कोड (MICR Code) बदल गए हैं.

1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी पुरानी चेक बुक

पीएनबी ने एक ट्वीट में कहा है कि 1 अक्टूबर से ई ओबीसी और ई यूएनआई के पुराने चेक बुक काम नहीं करेंगे. ग्राहकों से कहा गया है कि जिन लोगों के पास ओबीसी और यूएनआई बैंक के पुराने चेक बुक हैं, वे जल्द नए चुक से रिप्लेस करवा लें, अन्यथा 1 अक्टूबर से पुराने चेक बुक बेकार हो जाएंगे. नए चेकबुक पीएनबी के अपडेटेड आईएफएससी कोड और एमआईसीआर के साथ आएंगे.

Take note & apply for your new cheque book through👇

➡️ ATM

➡️ Internet Banking

➡️ PNB One

➡️ Branch pic.twitter.com/OEmRM1x6j0

— Punjab National Bank (@pnbindia) September 8, 2021