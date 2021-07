1 अगस्त से Post Office बैंक के इन नियमों में होगा बदलाव, ग्राहकों को खर्च करना होगा एक्सट्रा पैसा

नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस (Post Office) के बैंक यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank) में खाता रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. बैंक 1 अगस्त (Rules Will be Changed From 1st August) से कई बड़े बदलाव करने जा रहा है यानी आपको बैंक की कई सर्विस पर अब से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. खास बात यह है कि अगर आप डोरस्टेप बैंकिंग (Doorstep Banking) का फायदा ले रहे हैं तब ही आपको ये एक्सट्रा रुपये खर्च करने होंगे. अन्य ग्राहकों को कोई भी एक्सट्रा पैसा नहीं देना होगा.

1 अगस्त 2021 से इंडिया पोस्‍ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिग (doorstep banking charges) के लिए प्रति कस्‍टमर प्रति रिक्‍वेस्‍ट 20 रुपये खर्च करने होंगे. आपको बता दें बैंक ने हाल ही में ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है. 1 जुलाई से सेविंग्स अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को कम ब्याज मिलेगा.

किन सर्विस के लिए देना होगा एक्सट्रा चार्ज-

बैंक 1 तारीख से डोरस्टेप बैंकिग पर चार्ज लगाएगा. बैंक की ओर से 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन और जीएसटी के हिसाब से चार्ज लगाया जाएगा.

>> पैसा निकालना और पैसा जमाना करने पर 20 रुपये प्लस GST.

>> खातों में फंड ट्रांसफर पर 20 रुपये प्लस GST.

>> दूसरे बैंक खातों में फंड ट्रांसफर पर 20 रुपये प्लस GST.

>> सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ, आरडी, एलएआरडी के लिए 20 रुपये प्लस GST.

>> बिल पेमेंट्स लिए 20 रुपये प्लस GST.

>> असिस्टेड यूपीआई के लिए 20 रुपये प्लस GST.

>> सेंड मनी सर्विस के तहत स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पीओएसबी, स्वीप इन और पीओएसबी स्वीप आउट के लिए 20 रुपये प्लस GST.

किन सर्विस पर नहीं लगेगा चार्ज?

इसके अलावा कुछ सर्विस ऐसी भी हैं, जिन पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा. अगर आप पासबुक में कोई अपडेट कराते हैं या फिर बैलेंस शीट देखने पर, आखिरी 10 ट्रांजैक्शन डिटेल्स पर, नॉमिनी अपडेशन, PAN अपडेशन, आधार सीडींग, मोबाइल नंबर या ई-मेल आईडी अपडेट पर, नया खाता खोलना, लाइफ इंश्योरेंस (LIC), रीकेवाईसी, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर बैंक कोई पैसा नहीं लेगा.

ऑनलाइन खोल सकते हैं अकाउंट

>> IPPB ऐप को डाउनलोड कर ‘ओपन अकाउंट’ पर क्लिक करें.

>> मोबाइल नंबर और पैन डालें.

>> इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.

>> अब खाता खुलवाने वाले के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा.

>> अब कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होंगी, जैसे- मां का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता और नॉमिनेशन की डिटेल्स आदि.

>> सबमिट करने के बाद अकाउंट खुल जाएगा और इसे ऐप से एक्सेस किया जा सकेगा.

आपको बता दें हाल ही में बैंक ने ग्राहकों की मैक्सिमम राशि रखे जाने की लिमिट एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया है. बता दें बैंक के ग्राहकों को क्‍यूआर कार्ड की भी सुविधा मिलती है यानी आपको कोई भी नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है. अकाउंट होल्‍डर का ऑथेन्टिकेशन प्रोसेस को बायोमेट्रिक के जरिए पूरा किया जा सकता है.