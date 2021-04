अगर आप पहले आए दिग्गज कंपनियों के IPO से मोटी कमाई का मौका चूक गए हैं तो आपको एक और मौका मिल रहा है. अगले सप्ताह एक सरकारी कंपनी का IPO आ रहा है जहां आप निवेश करके अच्छी कमाई कर सकते हैं. दरअसल, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation Of India) ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trust-InvIT) लाने की योजना बनाई है. मनी कंट्रोल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) 29 अप्रैल को किसी पीएसयू कंपनी द्वारा जारी किया जाने वाला अब तक पहला Invit (infrastructure investment trust) IPO जारी करने की तैयारी में है.यह इंडियन कैपिटल मार्केट के लिए एक लैंडमार्क डील होगी. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपना विनिवेश लक्ष्य 175 लाख करोड़ रुपये रखा है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार LIC और एयर इंडिया के आईपीओ की तैयारी में है.बता दें कि इनविट एक सामूहिक निवेश स्कीम की तहत होती है जो म्युचुअल फंड की तरह काम करती है. इसमें व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सीधा निवेश कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट्स की आय से रिटर्न के तौर पर कमाई कर सकते हैं.यह एक बड़ा ट्रांजेक्शन है और IPO का साइज 7700 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिसमें 4500 करोड़ रुपये का प्राइमरी कंपोनेंट होगा और शेष रकम सेकंडरी कंपोनेंट के लिए होगी. सूत्रों के अनुसार इस आईपीओ के प्राइस बैंड की घोषणा 29 अप्रैल को होने की उम्मीद है.एक दूसरे सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर मनीकंट्रोल को बताया कि स्थिर यील्ड चाहनेवाले और global pension funds, global long only funds, domestic infra funds के समूह के साथ ही अग्रणी mutual funds और insurance players की ओर से इस ऑफर में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई गई है.गौरतलब है कि power transmission sector देश में कोविड-19 के संकट से अछूता रहा है और सरकार इसके 5 परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करते हुए पैसे जुटाना चाहती है. इस बहुप्रतिक्षित invIT IPO से कंपनी पर कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी और इससे नये नेटवर्क विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी भी प्राप्त होगी.