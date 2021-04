PowerGrid InvIT ने IPO प्राइस बैंड किया तय, जानिए डिटेल्स

नई दिल्ली. अगर आप पहले आए दिग्गज कंपनियों के IPO से मोटी कमाई का मौका चूक गए हैं तो आपको एक और मौका मिल रहा है. इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) के मालिकाना हक वाली पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (PowerGrid Infrastructure Investment Trust) ने अपने पब्लिक ऑफर की इश्यू प्राइस तय कर दिया है. इसे 99-100 प्रति यूनिट रखा गया है. गौरतलब है कि power transmission sector देश में कोविड-19 के संकट से अछूता रहा है और सरकार इसके 5 परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करते हुए पैसे जुटाना चाहती है. इस बहुप्रतिक्षित invIT IPO से कंपनी पर कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी और इससे नये नेटवर्क विस्तार योजनाओं के लिए पूंजी भी प्राप्त होगी.

ये इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 29 अप्रैल को खुलेगा और 3 मई 2021 को बंद होगा. इस इश्यू का एंकर बुक बिडिंग के लिए 28 अप्रैल को खुलेगा. PowerGrid InvIT IPO में 4,993.48 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू और यूनिट होल्डरों की तरफ से रखा जाने वाला 2,741.51 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल शामिल है.

विनिवेश लक्ष्य 175 लाख करोड़ रुपये

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का यह फैसला ऐसे समय आया है जब सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए अपना विनिवेश लक्ष्य 175 लाख करोड़ रुपये रखा है. इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार एलआईसी और एयर इंडिया के आईपीओ की तैयारी में है. बता दें कि इनविट एक सामूहिक निवेश स्कीम की तहत होती है जो म्युचुअल फंड की तरह काम करती है. इसमें व्यक्तिगत संस्थागत निवेशक किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सीधा निवेश कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट्स की आय से रिटर्न के तौर पर कमाई कर सकते हैं.

आईपीओ में निम्नतम 1,100 यूनिट के लिए बोली लगा सकेंगे

IPO के फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल इनीशियल पोर्टफोलियो एसेट्स (initial portfolio assets) को रिपेमेंट या कर्ज के रिपेमेंट के लिए लोन देनें में किया जाएगा. इस अलावा कुछ पैसे का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से भी किया जाएगा. समान्य निवेश इस आईपीओ में निम्नतम 1,100 यूनिट के लिए बोली लगा सकेंगे. इसके बाद 1,100 के गुणांक में बोली लगाई जा सकेगी. PowerGrid InvIT की स्थापना PowerGrid की तरफ से InvIT Regulations के तहत भारत में पावर ट्रांसमिशन असेट्स में एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के तौर पर निवेश करने लिए की गई है.

इसकी स्पॉन्सर Power Grid Corporation of India इस InvIT के प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी काम कर रही है. ICICI Securities, Axis Capital, Edelweiss Financial Services, and HSBC Securities और Capital Markets (India) इस ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं.