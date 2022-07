भारत पहुंचा प्रधान एयर का 'पहलवान', उठा सकता है 21 टन वजन! देखिए वीडियो

नई दिल्ली. भारत की नई ऑल-कार्गो एयरलाइन, प्रधान एयर एक्सप्रेस को विश्व का पहला A320 परिवर्तित हो सकने वाला मालवाहक (Converted freighter) यान मिल गया है. एयरबस A320 के एक P2F (पैसेंजर से मालवाहक) एयरक्राफ्ट है और इसका नाम है पहलवान. यह विमान सिंगापुर से उड़कर रविवार रात 8:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है.

विमान को एसटी इंजीनियरिंग और एयरबस (ST Engineering and Airbus) ने अपने संयुक्त उद्यम Elbe Flugzeugwerke (EFW) के तहत डिजाइन किया है. विमान के दिल्ली पहुंचने पर टिप्पणी करते हुए, प्रधान एयर एक्सप्रेस के सीईओ और संस्थापक निपुण आनंद ने कहा, “हम भारत में अपना पहला विमान प्राप्त करके काफी खुश हैं. एक नैरो-बॉडी मालवाहक विमान के साथ भारत की पहली एयरलाइन के निर्माण के एक बड़े विज़न की दिशा में एक कदम आगे बढ़ना वास्तव में खास है.”

India’s Cargo airline Pradhaan Air Express, world’s first A320 converted freighter called ‘Pehalwan’ lands in India. Arrival of this aircraft marks the completion of another critical phase for Pradhaan Air Express.#PradhaanAir #PradhaanAirExpress #AirCargo #Aviation pic.twitter.com/IRyilcf9bq

