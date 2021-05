Lockdown Impact: बढ़े फल-सब्जियों के दाम, देश की करीब 60 फीसदी मंडियां हुईं बंद

नई दिल्ली. देश में लगातार बढ़ते कोरोना (Covid 19 cases) के मामले और लगभग सभी प्रमुख शहरों में लगे लॉकडाउन (Lockdown) के भी हर हफ्ते बढ़ने का असर अब सीधे तौर पर फल-सब्जियों (Fruits and vegetables) के भाव (Rates) पर देखने को मिल रहे है. मंडियों में सीमित कामकाज से किसानों की फसल बाजार (Market) तक नहीं पहुंच पा रही है, जिससे किसानों (Farmers) को नुकसान हो रहा है. साथ ही आम लोगों को भी अब फल-सब्जियों के ज्यादा भाव देने पड़ रहे हैं. लॉकडाउन बढ़ने से फल-सब्जियों के भाव बढ़े हैं. केस बढ़ने से देश की करीब 60 फीसदी कृषि उपज बाजार समिति (APMCs) बंद है और कुछ राज्यों में ही फल-सब्जियों की मंडी में सीमित कामकाज हो रहा है. लॉकडाउन के चलते किसानों की फसल बाजार तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है. सिर्फ जरूरतमंद किसान ही मंडी पहुंच रहे हैं. कोरोना के डर से व्यापारियों की भी कारोबार में रुचि कम दिखा रहे हैं.

एग्री कमोडिटी में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है



इधर ज्यादातर एग्री कमोडिटी में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है. NCDEX पर सरसों रिकॉर्ड हाई पर है. अच्छे विदेशी संकेतों से सोयाबीन में भी तेजी आई है. तंग सप्लाई और मजबूत डिमांड से ग्वार में भी जोरदार उछाल देखने को मिल रही है. क्रूड के भाव बढ़ने से ग्वार को सपोर्ट मिला है. वहीं नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सोने-चांदी की चमक बढ़ी है. MCX पर सोना 48,000 के करीब और चांदी 72,000 के पार निकली है. US में कमजोर रोजगार आंकड़े और डॉलर में कमजोरी से सोने को सपोर्ट मिल रहा है.

ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद से क्रूड में तेजी



इधर नए हाई पर कॉपर के भाव पहुंच गए है. LME कॉपर ने 10,232 डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया है. MCX कॉपर भी नई ऊंचाई पर है. दूसरे बेस मेटल्स में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है. ग्लोबल रिकवरी की उम्मीद से क्रूड में तेजी आई है. ब्रेंट 69 डॉलर के करीब पहुंच गए है. MCX और WTI क्रूड में भी आधा-आधा परसेंट की बढ़त दिखा रहे है. अमेरिका की सबसे बड़ी पाइपलाइन पर Ransomware अटैक की खबर से भी सपोर्ट मिल रहा है.

SMC Comtrade के Vandana Bharti की निवेश सलाह



>> BUY COTTON MAY 22000 TGT 22300 SL 21850



>> BUY RUBBER MAY 17400 TGT 17800 SL 17200

Angel Broking के Prathamesh Mallya की निवेश सलाह



>> BUY CRUDE OIL MAY 4750 TGT 4850 SL 4690



>> BUY MCXBULLDEX MAY 15080 TGT 15230 SL 14980



>> BUY GOLD JUNE 47820 TGT 48100 SL – 47640



>> BUY COPPER MAY 806 TARGET – 811 SL- 803



>> BUY SILVER JULY 71900 TGT 72900 SL – 71250