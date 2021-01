राशन कार्ड में इस तरह अपडेट करें मोबाइल नंबर और एड्रेस, घर बैठे हो जाएगा काम

क्या आपके राशन कार्ड (Ration card) में पुराना एड्रेस या फिर पुराना मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है...अगर ऐसा है तो आप अब इसे घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं. इस कार्ड के जरिए सरकार देश की जनता को फ्री में या फिर कम दामों में राशन उपलब्ध कराती है. हाल ही में सरकार ने वन नेशन वन कार्ड पॉलिसी को लागू किया है, जिसके बाद आप राशन कार्ड के जरिए आप देशभर में कहीं भी राशन ले सकते हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून के तहत लोगों को 2 महीने का फ्री राशन दिया जाता है.>> सबसे पहले भारत के आधिकारिक पीडीएस पोर्टल (Www.pdsportal.nic.in) पर जाएं.>> इसके बाद राज्य सरकार के पोर्टल टैब पर जाएं.>> यहां आपको राज्यों की एक लिस्ट मिलेगी.>> अपने संबंधित राज्य का चयन करें.>> अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा.अब आपको एड्रेस चेंज करने के लिए आपको अपने राज्य के हिसाब से सही लिंक को सलेक्ट करना होगा. यह सभी राज्य के हिसाब से अलग होगा. अब यहां आपको अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा. अब आपको सभी मांगी हुई डिटेल्स को फिल करना होगा और सब्मिट पर क्लिक करना होगा. अब आप आवेदन पत्र का एक प्रिंट करा कर रख लें.इसके लिए आपको सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट के पेज https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर जाना होगा. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number का विकल्प दिखाई देगा. इसपर क्लिक करने के बाद आपसे जानकारी मांगी जाएगी. यहां पहले कॉलम में आपको Aadhar Number of Head of Household/NFS ID लिखना होगा.वहीं तीसरे कॉलम में परिवार के मुखिया का नाम लिखना होगा और आखिरी कॉलम में आपको अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद सेव करने के बाद आप आगे बढ़ जाएं. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा.