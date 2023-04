देश की आईटी राजधानी में किराए का घर मिलना हुए टेढ़ी खीर, 2 लाख सैलरी वालों के भी रेंट सुन उड़ रहे होश

नई दिल्‍ली. बेंगलुरु के चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में हुए आईपीएल मैच में एक दर्शक लहराया गया एक पोस्‍टर आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पोस्‍टर ने देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में बाहर से गए लोगों को किराए का घर लेने में आ रही परेशानियों को भी उजागर किया है. पोस्‍टर पर लिखा था, “लुकिंग फॉर टू बीएचके इन इंदिरानगर.” यह पोस्‍टर दिखाने वाले अतिन बोस प्रोडक्‍ट डिजाइनर हैं. वे पिछले दो महीने से किराए का घर ढूंढ़ रहे हैं, पर उनकी तलाश अभी खत्‍म नहीं हुई है. बेंगलुरु में घरों के किराए में पिछल कुछ महीनों में भारी बढ़ोतरी हुई है. मांग बढ़ने के साथ ही मालिकों की नियम-शर्तें भी बढ़ गई हैं, जिससे किराए पर रहना और भी दुश्‍वार हो गया है.

बेंगलुरु में घरों के किराए में 20 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो चुकी है. अब यहां एक ठीक-ठाक 2बीएचके का किराया 40 हजार रुपये महीना हो चुका है. अच्‍छी लोकेशन पर तो यह 60 हजार तक जा चुका है. बेलंदूर, सरजापुर रोड, जयनगर, बसवेश्वर नगर और इंदिरानगर में अब 2बीएचके फ्लैट लेना हर किसी की बात नहीं रही है. वहीं, इंदिरा नगर, बसवेश्‍वर नगर और बेलंदूर में 3बीएचके का किराया 65 हजार रुपये से लेकर 1.6 लाख रुपये तक जा पहुंचा है.

क्‍यों बढ़ा किराया

कोविड-19 के कारण दो साल तक बेंगलुरु में बहुत से मकान खाली पड़े रहे. या जहां किराएदार रह रहे थे वो बहुत कम‍ किराया दे रहे थे. अब कोरोना महामारी समाप्‍त होने के बाद से बेंगलुरु नौकरी करने वाले कर्मचारी वापस आ गए हैं. इससे किराए के मकानों की मांग में जबरदस्‍त इजाफा हुआ है. इसी कारण मकान मालिकों ने किराए में जबरदस्‍त बढ़ोतरी कर दी है.

