पंजाब नेशनल बैंक बना देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक, जानिए ग्राहकों के लिए क्या है खास

सरकारी क्षेत्र की पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) अब देश की दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) के मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो गई है. इसके साथ ही अब पीएनबी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है. सरकारी क्षेत्र के पीएनबी ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी ब्रांचेज का आईटी इंटीग्रेशन (IT Integration)) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. इससे पहले नवंबर 2020 में बैंक ने पहले की ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सभी शाखाओं का आईटी इंटीग्रेसन पूरा किया था.महाराष्ट्र टाइम्स की खबर के अनुसार PNB ने दोनों बैंकों के डेटाबेस का इंटीग्रेशन और माइग्रेशन का काम पूरा कर लिया है. ये सभी ग्राहकों को एक समान मंच पर लाता है और उन्हें संपूर्ण बैंक के नेटवर्क पर अखंडित रूप से लेन-देन करने तथा PNB डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिग का उपयोग करने में सक्षम बनाता है. ग्राहकों के खाता क्रमांक, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स में सही बदलाव होने के बाद संपूर्ण ट्रांसफर पूरा हो चुका है.PNB ने कम से कम रुकावटों के बलबूते माइग्रेशन के काम को पूरा कर लिया है और अब सभी ग्राहक शाखा, एटीएम और सशक्त डिजिटल चैनलों के विस्तृत नेटवर्क के द्वारा बैंक की सारी सर्विस का आनंद उठा सकते हैं.देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक बनने पर PNB के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएच. एस.एस. मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि ये आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण पायदान है जो PNB 2.0 ग्राहकों के बारे में अपनी असीमित वचनबद्धता दर्शाती है. ये डेटा माइग्रेशन हमारे सभी ग्राहकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है और अखंडित कनेक्टिविटी का अवसर प्रदान करता है. मल्लिकार्जुन ने आगे कहा कि हम अपने सभी ग्राहकों को अत्याधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराते रहेंगे.