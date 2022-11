PNB: सस्ता घर खरीदने का जबरदस्त मौका, कल 13000 से अधिक घरों के लिए लगेगी बोली

नई दिल्ली. घर खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. पंजाब नेशनल बैंक आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका दे रहा है. बैंक 29 नवबंर को 13000 से अधिक रेजिंडेशियल प्रॉपर्टी को नीलाम करने जा रहे हैं. पीनएबी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है. नीलामी में रेजिडेंशियल ही नहीं कर्मशियल प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर लैंड भी शामिल है.

कल होने वाली नीलामी में ग्राहक 13082 रेजिंडेशियल प्रॉपर्टी, 2544 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, 1339 इंडस्ट्रीयल प्रॉपर्टी और 98 एग्रीकल्चर लैंड के लिए बोली लगा सकेंगे. अगर आप सस्ते में घर या जमीन खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप https://ibapi.in/ पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- मुद्रा लोन के लाभार्थियों ने दिखाया गजब का अनुशासन, कर्ज की भरपाई करने में साबित हुए अव्वल

बैंक समय-समय पर करते हैं नीलामी

पीएनबी की ही तरह देश के अन्य बैंक भी प्रॉपर्टी व अन्य एसेट की नीलामी समय-समय पर करते रहते हैं. ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एनपीए की सूची में डाल दी गई हैं. इसका मतलब है कि इन प्रॉपर्टीज पर कर्ज लेने वाला शख्स उसे चुकाने में नाकाम रहा और उससे कर्ज की भरपाई नहीं कराई जा सकती है. ऐसे में बैंक इन संपत्तियों को जब्त करते हैं और नीलामी में लगा देते हैं. अब नीलामी के लिए आमतौर पर ई-ऑक्शन ही आयोजित किये जाते हैं. नीलामी में घर, जमीन व वाहन आदि शामिल हो सकते हैं. कई बार इन नीलामियों में मार्केट से अच्छे दामों पर प्रॉपर्टी मिल जाती है.

Mega E Auction offer mega opportunities!

Get set to bid for residential and commercial properties on https://t.co/N1l10rJGGS#MegaEauction #Auction pic.twitter.com/gqosZxfClW

— Punjab National Bank (@pnbindia) November 27, 2022