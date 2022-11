PNB में है अकाउंट तो 12 दिसंबर से पहले अपडेट करा लें KYC, वरना नहीं कर पाएंगे लेनदेन

नई दिल्ली. अगर आप पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के ग्राहक हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी अकाउंट के केवाईसी अपडेशन (KYC Updation) को लेकर है. पीएनबी (PNB) ने ग्राहकों को 12 दिसंबर, 2022 तक अपना केवाईसी अपडेट करने के कहा है.

नहीं कर सकेंगे पैसे का लेनदेन

बैंक ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने अपने अकाउंट की केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट नहीं कराई है, वे ऐसा 12 दिसंबर 2022 तक करा लें. अगर उन्होंने इस समय सीमा तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं. बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गाइडलाइंस के अनुसार, केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है.

Points to be noted 👇🏻

Remember: KYC updation is mandatory as per RBI guidelines.

Beware: Bank does not call & request personal information of customers for KYC updation.#KYC #Banking #SmartBanking #FoolTheFraudster pic.twitter.com/f6WohISarL

