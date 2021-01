अगर आपका भी है इन बैंक में खाता है तो 31 मार्च तक कर लें काम, वरना नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन

PNB

अगर आपका भी ओरिएंटल बैंक ऑफर कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) में है तो ये खबर लिए महत्वपूर्ण है. बता दें बैंक मर्जर के बाद इन दोनों बैंकों के पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड (IFSC/MICR Code) बदल दिए जाएंगे यानी ग्राहकों को ट्रांजेक्शन करने के लिए नए कोड की जरूरत होगी. 31 मार्च 2021 के बाद आपके पुराने कोड काम नहीं करेंगे.आपको बता दें 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने देश के तीन बैंक पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था.पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है. बैंक ने कहा है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC/MICR Code सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे. इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा.>> User ID जानने के लिए ‘Know your user ID’ विकल्प पर लॉगिन करें.>> eOBC ग्राहकों को अपने 8 अंकों वाली user ID के आगे ‘O’लगाना होगा.>> eUNI ग्राहकों को अपने 8 अंकों वाली user ID के आगे ‘U’ लगाना होगा.>> 9 अंकों की user ID वाले ग्राहकों को बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है.>> पीएनबी ने कहा, अधिक जानकारी के लिए इस लिंक https://tinyurl.com/tkakqsp पर क्लिक करें.इन बैंकों के मर्जर के बाद दोनों बैंकों के कोड और चेकबुक बदल गए हैं, जिसके बाद ग्राहकों को बैंक जाकर नई चेकबुक लेनी होगी. बता दें ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802222/18001032222 पर फोन भी कर सकते हैं.आईएफएससी कोड के बदलाव का खाताधारकों पर पड़ेगा. हालांकि तुरंत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी इन शाखाओं के आईएफएससी कोड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. बैंक ने इस बाबत सभी ग्राहकों को सूचना भी दी है. आपको बता दें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बैंक अकाउंट नंबर के साथ बैंक का IFSC यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एड करना पड़ता है. भारत में बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस स्थिति में सभी बैंकों के ब्रांच को याद नहीं रखा जा सकता है. वहीं, MICR कोड को मैगेनेटिक इंक कैरेक्टर रिक्निशन (Magnetic Ink Character Recognition) होता है.