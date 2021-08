काजीगुंड-बनिहाल सुरंग ट्रायल के लिए खोली गई, 16 किमी कम हो जाएगी जम्मू और श्रीनगर की दूरी

नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने गुरुवार को कहा कि काजीगुंड (Quazigund) और बनिहाल (Banihal) के बीच 8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोल दिया गया है. इस सुरंग से जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा कि समुद्र तल से 5,800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जवाहर सुरंग की जगह लेगी और हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी. उन्होंने ट्वीट किया कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो चुका है और परीक्षण के लिए यातायात को खोला गया है. गडकरी ने कहा कि इससे जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा के समय में लगभग 1.5 घंटे और दूरी में 16 किलोमीटर की कमी होगी.

Under the leadership of PM Shri @narendramodi Ji, another milestone in infrastructure development of Jammu & Kashmir is fulfilled.

The 8.5 km tunnel between Quazigund and Banihal has been completed and open to traffic for trial. pic.twitter.com/N1F8tohSSp

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 4, 2021