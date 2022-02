राहुल बजाज के निधन से कॉरपोरेट जगत में शोक की लहर, किरण मजूमदार शॉ से लेकर आनंद महिंद्रा तक ने ऐसे किया याद

नई दिल्ली. जानेमाने उद्योगपति और बजाज ग्रुप (Bajaj Group) के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज (Rahul Bajaj) का शनिवार को पुणे में निधन हो गया. वह 83 साल के थे. वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे. वह करीब 5 दशक तक बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े रहे. देश के सफलतम उद्योगपतियों में शामिल राहुल बजाज ने दुपहिया और तिपहिया वाहनों के क्षेत्र में बजाज ऑटो (Bajaj Auto) को खड़ा किया और उसे अग्रणी स्थान तक पहुंचाया. वहीं, राहुल बजाज के निधन पर भारतीय कॉरपोरेट जगत के लोगों ने शनिवार को दुख जताया.

देश के दिग्गज कारोबारी और महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, ‘‘राहुल भाई सलाह देने, मनोबल बढ़ाने के लिए आपका आभार. भारतीय कारोबार पर आपकी अमिट छाप रहेगी.’’

“I stand on the shoulders of giants.”

Thank you, Rahulbhai, for letting me clamber up onto your broad shoulders, advising me, cheering me on, encouraging me to be bold. Your footprints on the sands of Indian Business will never be extinguished..

Om Shanti 🙏🏽 pic.twitter.com/TOemOPvsEL

— anand mahindra (@anandmahindra) February 12, 2022