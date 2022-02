नई दिल्ली. केंद्रीय बजट 2022-23 (Budget 2022-23) में भारतीय रेलवे (Indian Railway) से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने अगले तीन साल में देश में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का ऐलान किया है. साथ ही भारतीय रेलवे की गति के लिए 100 गतिशक्ति कार्गो का भी प्लान है. वित्त मंत्री ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि बीते 7 वर्षों में 24000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है. इन घोषणाओं में एक बात जो सबसे अहम थी, वह कवच तकनीक (Kawach Technology) के जरिए देश में 2 हजार किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार करने की बात कहना है.

वित्त मंत्री के मुताबिक, ‘कवच तकनीक रेल नेटवर्क (Rail network) को सुर‍क्ष‍ित बनाने के साथ उसकी क्षमता को बढ़ाने का भी काम करेगी.’ बता दें कि कवच तकनीक एक स्‍वदेशी तकनीक है. कवच देश में ही विकसित की गई ऐसी एंटी-कोलिजन डिवाइस है, जिससे रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. साथ ही दुर्घटनाओं के आंकड़ों को घटाकर शून्‍य करने में भी इस तकनीक की मदद से सहायता मिलेगी. रेलवे से जुड़े जानकारों का भी कहना है कि देश में तैयार तैयान होने वाला 2 हजार किलोमीटर का रेल नेटवर्क को इस डिवाइस से सुरक्षित बनाया जा सकता है.

क्या कहते हैं जानकार

पीएचडी चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री (PHDCCI) के चेयरमैन संदीप अग्रवाल कहते हैं, ‘भारतीय रेलवे के लिए ‘कवच’ तकनीक गेमचेंजर साबित होने वाली है. यह स्‍वदेशी तकनीक देश में ट्रेन की गति यानी स्‍पीड में सुधार भी लाएगी.’

