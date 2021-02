Railtel IPO Allotment आज से होगा शुरू, अगर आपने भी लगाया है पैसा तो फटाफट इस तरह चेक करें स्टेटस

टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की सरकारी कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (RailTel Corporation of India) के IPO के तहत शेयरों का अलॉटमेंट 23 फरवरी 2021 यानी आज होगा. जिन निवेशकों को शेयर अलॉट हुए हैं उन्हें 24 फरवरी को अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. लेकिन जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हुए हैं उन्हें 24 फरवरी से पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा. शेयरों की लिस्टिंग 26 फरवरी को होगी इसके बाद आप इन शेयरों की ट्रेडिंग कर सकेंगे. अगर आपने भी इस आईपीओ के लिए आवेदन किया था तो आप इस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं.निवेशक KFin Technologies या BSE की वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं.सबसे पहले इस लिंक https://kcas.kfintech.com/ipostatus/ पर जाएं.इसके बाद यहां आपको RailTel Corporation of India IPO सेलेक्ट करना होगा.अब आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालें.एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद मांगी गई सभी जरूरी जानकारी डालने के बाद कैप्चा डालें.कैप्चा सब्मिट करने पर IPO share allocation स्टेटस देख सकेंगे.सबसे पहले BSE की Website https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.उसके बाद यहां Equity को सेलेक्ट करें.अब RailTel Corporation of India सेलेक्ट करें.जिसके बाद एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर डालकर क्लिक करें.अब आप अपना IPO allotment status देख सकेंगे.बता दें कि रेलटेल का IPO 16 फरवरी से 18 फरवरी के बीच खुला था. इस बीच 42 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है. इस आईपीओ के जरिए रेलटेल लगभग 819.24 रुपये जुटाने की तैयारी में है. रेलटेल आईपीओ का प्राइस रेंज 93-94 प्रति शेयर थी. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ऑफर के प्रबंधक हैं.