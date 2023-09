नई दिल्ली. G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने दिल्ली के विभिन्न स्टेशनों से चलने या पहुंचने वाली कई गाड़ियों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है. इसमें नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई ताज एक्सप्रेस, भिवानी तिलक ब्रिज एक्सप्रेस, नई दिल्ली-रोहतक इंटरसिटी, तिलक ब्रिज-सिरसा एक्सप्रेस, फजीलका जंक्शन-दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस समेत कुल 40 ट्रेने हैं. इसके अलावा नई दिल्ली से चलने वाली कई गाड़ियों को हजरत निजामुद्दीन और आनंद विहार टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया गया है.

स्टेशन शिफ्ट की गई ट्रेनों में राजेंद्रनगर-नई दिल्ली संपूर्ण क्रांति, मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस, नई दिल्ली-दरभंगा जंक्शन बिहार संपर्क क्रांति समेत कुल 12 ट्रेनें (अप-डाउन दोनों मिलाकर) शामिल हैं. इसी तरह कई ट्रेनों को डायवर्ट व रीशेड्यूल किया गया है. आप इनकी पूरी लिस्ट नीचे दी गई तस्वीर में देख सकते हैं. इसे उत्तर रेलवे द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है.

ये भी पढ़ें- सुपर फास्ट ट्रेन की तरह भागा रेलवे का ये स्टॉक, तीन साल में बन गया रॉकेट, जान लें- अब कैसी है चाल

8 तरीख से ही बदलाव शुरू

दिल्ली में जी-20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को है लेकिन ट्रेनों को लेकर यह बदलाव 8 सितंबर से लागू हो गए हैं. अगर आप दिल्ली स्टेशन से 8-9-10 सितंबर को कहीं ट्रैवल करने की योजना बना रहे हैं तो एक बार ये लिस्ट जरुर देख लें. जी-20 में कई देशों के प्रमुख व VIP शिरकत करने वाले हैं. इसे ध्यान में रखते हुए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम किया जा सके और जी-20 के मेहमानों की यात्रा सुविधाजनक हो.

Keeping in view the security and other important arrangement for prestigious #G20Summit 2023 in Delhi Area, Railways have made ‘Train Handling Plan’ as under. The Passengers are requested to plan their journey on the dates shown accordingly :- pic.twitter.com/UuGdA7MbwB

— Northern Railway (@RailwayNorthern) September 2, 2023