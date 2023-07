नई दिल्ली. भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन कही जाती है. हर दिन करोड़ों लोगों और अरबों रुपये का माल लेकर भारतीय रेलवे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है. हालांकि, भारतीय रेलवे देश-विदेश में आमतौर पर एक बात को लेकर आलोचना झेलती है कि इसके पास ट्रैक्स की संख्या बेहद कम है. जो लोग भारतीय रेलवे के बारे में नहीं जानते वह यहां तक कहते हैं कि यहां ट्रेनें सिंगल लाइन पर ही चलती हैं. ऐसा तब कहा जाता है जब यह बात सर्वमान्य है कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में शेयर किया गया एक वीडियो ऐसे लोगों को आइना दिखाने के लिए काफी है.

रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक ही जगह से 5 ट्रेनों को अलग-अलग रेलवे लाइन पर निकलते देखा जा सकता है. इसमें एक लोकल ट्रेन, 2 एक्सप्रेस ट्रेन और 2 मालगाड़ी को एक साथ अलग-बगल वाले ट्रैक पर देखा जा सकता है. वीडियो में यह नजारा देखते ही बन रहा है. केंद्रीय मंत्री ने इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है, “भारत की लाइफ लाइन ‘भारतीय रेलवे’ अपने विभिन्न रूपों में. नए भारत की नई रेल- यात्रा, माल ढुलाई और परिवहन में जीवंतता जोड़ती.”

भारतीय रेल का आकार

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि भारतीय रेलवे के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है. इससे पहले यूएस, चीन और रूस का स्थान है. वित्त वर्ष 22 के अंत तक भारत में 68 हजार किलोमीटर से अधिक का रेल रूट बिछा हुआ है.

