नई दिल्ली. भारतीय रेलवे (Indian Railways) आज यानी 12 अगस्त से और भी अनरिजर्व्ड ट्रेनें चलाएगा. उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने कई पूरी तरह से रिजर्व्ड मेल या एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों को अनरिजर्व्ड स्पेशल ट्रेन में बदलने का फैसला किया है. ये परिवर्तित अनरिजर्व्ड ट्रेनें 12 अगस्त 2021 से भारतीय रेलवे नेटवर्क पर चलेंगी.

सभी रेल यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर 139 या एनटीईएस ऐप (NTES App) के माध्यम से इन विशेष ट्रेन सेवाओं की विस्तृत टाइम टेबल की जांच करने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, यात्री इन विशेष ट्रेनों के विवरण की जांच के लिए भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. हालांकि भारतीय रेलवे ने कहा कि सभी यात्रियों को केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार के सभी कोविड संबंधित नॉर्म्स को सुनिश्चित करना चाहिए.

-: Kind Attention Rail Passengers :-

Northern Railway has decided to convert the following fully reserved Mail/Express Special Trains into Un-reserved Mail/Express Special trains w.e.f. 12.08.2021.

Converted trains will be running as per details given below:- pic.twitter.com/B5Fgt6J3hs

— Northern Railway (@RailwayNorthern) August 11, 2021