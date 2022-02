वर्ड हेरिटेज Matheran Hill Railway के सफर को रहिए तैयार, तेजी से चल रहा काम, साल के आखिर तक चलेगी टॉय ट्रेन

नई दिल्‍ली : अगर सब उम्‍मीद के मुताबिक हुआ तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल माथेरान हिल रेलवे (Matheran Hill Railway) पर टॉय ट्रेन (Toy Train) इस साल के अंत तक पूरी तरह फ‍िर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी. 2020 में आए चक्रवात निसर्ग के चलते भारी बारिश और नुकसान के चलते हेरिटेज नैरो-गेज माथेरान लाइन का पुनर्निर्माण कार्य रूक गया था, लेकिन अब इसे इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिए जाने की उम्‍मीद है. रेल बजट में धनराशि मिलने के बाद यहां काम में तेजी आई है. परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए लगभग 60 कर्मचारी लगातार (9 से 5 बजे के बीच) काम कर रहे हैं. अभी औसतन यहां प्रतिदिन 200 स्लीपर और रेल्‍स (गर्डर) बदले जा रहे हैं.

जैसा कि दिसंबर 2021 में मध्याह्न तक रिपोर्ट किया गया था, माथेरान रेलवे को फिर से बनाया जा रहा है और परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. मध्य रेलवे (Central Railway) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया कि मई 2022 तक मानसून से पहले बैरिकेड्स बनाने और दीवारों के निर्माण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अभी ट्रैक बिछाने का काम जारी है और यह दिसंबर 2022 तक 20 किलोमीटर के हिस्से के लिए पूरा हो जाएगा. उम्‍मीद के मुताबिक एक बार सभी काम पूरा हो जाने के बाद हम इस लाइन को शुरू कर कर पाएंगे. उनके अनुसार, “नैरो गेज लाइन के लिए लगभग 37,500 कंक्रीट स्लीपरों की आवश्यकता है. स्लीपरों के अलावा करीब 800 मीटर की रिटेनिंग वॉल, 1,300 मीटर गेबियन वॉल बनाई जा रही हैं और एप्रोच को मजबूत किया जा रहा है.”

दरअसल, मौजूदा लाइन पुराने ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे (Great Indian Peninsula Railway) के पुराने लोहे, स्टील और लकड़ी के स्लीपरों के मिश्रण की है और अब इसे कंक्रीट स्लीपरों के साथ अपग्रेड किया जा रहा है. ये स्लीपर विशेष रूप से मध्य प्रदेश के खुर्दा रेल कारखाने में बनाए जाते हैं और उन्हें साइट पर पहुंचाया जा रहा है. यह लाइन मॉनसून में बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई थी और जून 2019 से बंद है. फ‍िलहाल अमन लॉज और माथेरान के बीच एक छोटा सा खंड दिसंबर 2019 में बहाल किया गया था.

काम पूरा होने के बाद माथेरान हिल रेलवे (Matheran Hill Railway) में नेरल और अमन लॉज के बीच टॉय ट्रेन सेवाएं (Toy Train Services between Neral and Aman Lodge) 2022 के अंत तक फिर से पटरी पर आ जाएंगी. फ‍िलहाल अमन लॉज और माथेरान के बीच टॉय ट्रेन सेवाएं (Aman Lodge to Matheran Toy Train) (लगभग 2 किमी की दूरी) चल रही हैं. विभिन्न सुरक्षा कार्यों को करने के लिए 2019 में नेरल और अमन लॉज के बीच सेवा को निलंबित कर दिया गया था.

माथेरान रेलवे 2 फीट नैरो-गेज हेरिटेज रेलवे है. यह पश्चिमी घाट में जंगल के माध्यम से 21 किमी की दूरी तय करते हुए नेरल को माथेरान से जोड़ती है. इस हेरिटेज रेलवे में नेरल, जुमापट्टी, वाटर पाइप (भाप इंजनों को भरने के लिए प्रयुक्त), अमन लॉज और माथेरान स्‍टेशन शामिल हैं.

टॉय ट्रेन माथेरान के स्थानीय लोगों के साथ ही लोकप्रिय पर्यटक सेवा के लिए परिवहन का एक प्रमुख साधन है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि नेरल और अमन लॉज के बीच टॉय ट्रेन सेवाओं के निलंबन से सैकड़ों परिवारों का काम-धंधाबुरी तरह प्रभावित हुआ है, जो माथेरान की पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर है.

यहां लोगों के साथ पर्यटकों को भी माथेरान के पूरे खंड के खुलने का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इससे न केवल स्‍थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि दैनिक आवागमन में भी आसानी होगी. आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा समय में वीकेंड पर माथेरान में 6 से 7000 और वीक डे में 1200 से 1500 पर्यटक आते हैं. जब नेरल-माथेरान (पूरे खंड) के बीच टॉय ट्रेन सेवाएं उपलब्ध थीं, उस समय यह संख्या लगभग 50 प्रतिशत ज्‍यादा थी.

