Railway Knowledge : भारत का एक ऐसा पुल, जिसपर एक साथ दौड़ती हैं कार और ट्रेन, वीडियो देख नहीं होगा आखों पर यकीन

नई दिल्ली. भारत का सबसे लंबा ब्रिज असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है. बोगीबील ब्रिज देश का सबसे लंबा रेल कम सड़क पुल है. यह ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी तट पर धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है. इस पुल के शुरू होने से ऊपरी असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों लोगों के आवागमन में सहूलियत होती है. ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल 4.9 किलोमीटर लंबा है जो एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुल में कहीं भी रिपीट नहीं लगाया गया बल्कि हर जगह लोहे को वेल्ड किया गया है जिससे इसका वजन 20% तक कम हो गया और इससे लागत में भी कमी आयी है. रेलवे द्वारा निर्मित इस डबल-डेकर पुल से ट्रेन और गाड़ियां दोनों गुजर सकेंगी. ऊपरी तल पर तीन लेन की सड़क बनाई गई है. नीचे वाले तल (लोअर डेक) पर दो ट्रैक बनाए गए हैं. पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि इससे मिलिट्री टैंक भी निकल सकेंगे.

चलिए जानते हैं इस रेल-कम-रोड ब्रिज की खासियत के बारे में…

Bogibeel Bridge on the Brahmaputra river is India’s first fully welded steel Rail-cum-road bridge with no joints. pic.twitter.com/DHlzC1E5A2

